العثور على طفل مشنوق داحل حمام مطعم في تعز

كشفت وسائل إعلام، عن جريمة بشعة شهدتها تعز تمثلت في العثور على طفل مشنوق في أحد المطاعم.

ووفق متابعة "الخليج 365"، شهد أحد مطاعم مدینة تعز جريمة بشعة، حيث عثر على طفل یبلغ من العمر 15 عاما مشنوقا داخل حمام المطعم الذي كان یعمل فیه جوار مسجد القرشي وسط مدینة تعز، في جریمة لا تزال دوافعھا مجھولة.

وكشفت مصادر محلية بأن الطفل محمد مھدي سالم قائد، من منطقة وصاب بمحافظة ذمار، وجد مشنوقا داخل حمام مطعم "أمواج حضرموت" للمندي، الساعة التاسعة والصف من صباح یوم السبت الموافق 9 فبرایر 2019 ،في ظروف غامضة.

ووجد الطفل محمد مشنوقا على ماسورة میاه في أحد حمامات المطعم، في حین تفید المعلومات أن الماسورة التي وجد محمد مشنوقا فیھا، مرتفعة ولا یمكنه الوصول إلیھا بمفرده.

ونقلت المصادر عن والد الطفل أن القضیة موجود حالیا في البحث الجنائي في منطقة صینه منذ أسبوع، وأن الجثة نقلت إلى مستشفى الروضة. ویخشى والد الطفل أن یكون قد تعرض ولده للاغتصاب والقتل، مطالباً بكشف ملابسات القضیة.