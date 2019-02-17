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عدن - ياسمين التهامي - اقوى تصريح لقائد القوات السعوديه بعد وصوله الى عدن ارعب الملشيا

يواصل قائد القوات السعودية العاملة ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن زيارته إلى العاصمة المؤقتة عدن حيث التقى رئيس هيئة الأركان العامة اليمني، الفريق الركن بحري عبدالله النخعي وأكد قائد القوات السعودية أن قوات المملكة والتحالف العربي لن تتراجع ولن تتوقف حتى تتحقق الأهداف التي جاء من اجلها التحالف إلى اليمن وأبرزها إنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة اليمني، الفريق الركن بحري عبدالله النخعي، إننا “لن نسمح بوجود موطئ قدم لإيران أو نشر ثقافتها ومشروعها التدميري في اليمن والمنطقة العربية، وسيقف شعبنا اليمني وتسانده دول التحالف لإحباط هذا المشروع، وستنتصر قيم العدالة والمساواة وإرساء قواعد الدولة المدنية الحديثة والعادلة التي اتفق عليها اليمنيون في مخرجات الحوار الوطني”.

جاء ذلك خلال لقائه، بالعاصمة المؤقتة عدن، قائد القوات السعودية العاملة ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بعدن، الذي ناقش معه عدداً من الجوانب الأمنية والعسكرية على مختلف الصعد، وتعزيز الجبهات القتالية لاستكمال تحرير ما تبقى من المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين، مؤكداً أن السلام لن يتحقق إلا باستعادة الدولة ونزع سلاح الميليشيات.

ورحب رئيس هيئة الاركان بقائد القوات السعودية، محيّياً “جهودهم وصمودهم ووقوفهم إلى جانب الشعب اليمني وحكومته الشرعية”، منوهاً بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين بلادنا والمملكة العربية السعودية والممتدة جذورها على مر العصور.