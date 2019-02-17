شكرا لقرائتكم خبر عن قوات طارق محمد عبدالله صالح...تدعوا المقاتلين لتفجير الوضع عسكريا في هذه المناطق بصنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعت صفحة إخبارية على تويتر تابعة لقوات حراس الجمهورية بقيادة العميد طارق محمد عبدالله صالح المقاومة الوطنية إلى الانتفاضة في هذه المناطق بالعاصمة المحتلة صنعاء. وقالت صفحة حراس الجمهورية ‏على قائد المقاومة الصنعانية الوطنية النقيب محمد الحضرمي تفجير الوضع فورا في ارتل وسنحان وبيت الحضرمي وسيان وبيت الشاطبي وبيت بوس ودار سلم.

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