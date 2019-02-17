شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب … صحفي شمالي بارز يطالب الشماليين بعدم السفر الى عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا الصحفي اليمني البارز ” نبيل الصوفي ” الشماليين ان يتوقفوا عن السفر الى عدن . واضاف في منشور على صفحته على الفيسبوك اذا كان عدن بنظر الشماليين موت وقتل وخطف، عليهم ان لا يسافروا لها، وان يتركوا مدن الناس للناسن ويتفرغوا لمحاربة الحوثي . وقال ان بدون ان يكون هناك توجه شامل لمحاربة الحوثي في الشمال، لن يكون هناك اي قيمة للأصوات الشمالية التي تحارب عدن اعلامياً وتسيء لها . واضاف ان عدن لم تعد تكترث لكم ولمشاعركم .. لذلك اهنئوا بنعيم الحوثي او حرروا مدنكم منه .

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