الاعلان عن دخول ‘‘أسلحة متطورة’’ إلى الحديدة .. وتحذيرات دولية من الخطر القادم والكارثة المرتقبة

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عدن - ياسمين التهامي - كشف تقرير لفريق الخبراء الأممي تزايد التهديدات التي يتعرض لها النقل البحري في البحر الأحمر في ظل تحديث منظومة صواريخ ميليشيات الحوثي الانقلابية ونشرهم أسلحة متطورة بمناطق تمركزهم بالحديدة. وأكد التقرير حصول ميليشيات الحوثي شهرياً على مبلغ 26 مليون دولار من ميناء الحديدة عبر الشحنات النفطية ورسوم جمركية، التقرير تحدث عن ضبط أسلحة كانت في طريقها إلى الحوثيين، منها في أغسطس 2018، حيث تم حجز شحنة كبيرة من البنادق الهجومية على متن قارب متجه نحو الساحل الجنوبي لليمن.

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