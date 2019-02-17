شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو يجمع ممثلي الحكومة وكبير المراقبين الأممين بالحديدة..! والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - لحظة وصول رئيس لجنة الرقابة الأممية الجنرال مايكل لوليسغارد إلى مناطق سيطرة المقاومة المشتركة داخل مدينة الحديدة صباح اليوم السبت 16 فبراير 2019 لاصطحاب ممثلي الحكومة واستئناف اجتماعات اللجنة المشتركة في فندق تاج أوسان الواقع في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية.

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