شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات مؤتمرية تعلن استكمال انتفاضة ال2 من ديسمبر من هذه المحافظة.. والحوثي يعترف بالهزيمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتفضت قبائل حجور منذ اسابيع ضد مليشيات الانقلاب الحوثية ولقنتها دروس وهزائم قاسية..

ويقود المقاومة في حجور حجة ، الشيخ باقي عمير النشمة المحسوب على المؤتمر الشعبي العام.

وانتقلت رحى المعركة اليوم في محافظة عمران وتحديدا قبائل عذر لمواجهة الحوثيين بقيادة الشيخ المؤتمري صالح بن سودة

وانضم مشايخ آخرين من العصيمات إلى الشيخ بن سودة، لمقاتلة الكنهوت الحوثي الانقلابي البغيض.

ناشطون وإعلاميون مؤتمريون اعتبروا ان هذه الانتفاضة هي إعلان وامتداد واضح لانتفاضة ال2 من ديسمبر التي قادها الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ضد الإماميين في صنعاء .

وفي تصريح لوكالة 2 ديسمبر، قال الشيخ بن سودة إن الحوثي في الرمق الأخير وبأن تحرير محافظة صعدة وإعادتها إلى كنف الشرعية سيكون من عمران.

مراقبون من جهتهم أن إقدام الحوثيين على اعتقال مشايخ من العصيمات وتفجير منزل الشيخ السودة اعتراف ضمني بالهزيمة يعبر عن مدى خوفهم واستشعارهم لاقتراب النهاية.برق برس الخبر بسرعة البرق