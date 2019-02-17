شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد قناة المسيرة تعترف بشرعية حكومة هادي وتكشف عن ما سيحدث خلال الساعات القادمة بصنعاء(صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعترفت قناة المسيرة الحوثية بشرعية الرئيس هادي وحكومته في عنوان خبري عاجل عن دعوات عبدالملك الحوثي بالتظاهر في صنعاء.

حيث بثت القناة تقريرا متلفزا بعنوان: دعوة مسيرات رفض تطبيع الشرعية مع العدو الصهيوني.

وفي العنوان، لم تضع القناة -كعاتها- علامة التنصيص التالية: " " والتي تشير إلى أن العبارة مأخوذة من آخرين، إنما كتبتها بدون العلامة المذكورة.. كما في الصورة المرفقة للخبر.

ولفتت القناة إلى أن صنعاء ستشهد الساعات القادمة مسيرات لرفض ظهور وزير الخارجية في الحكومة الشرعية إلى جوار رئيس وزراء الكيان الصهويني الغاصب في مؤتمر وارسو، تلبية للدعوات التي اطلقها زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي.