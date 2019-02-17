شكرا لقرائتكم خبر عن غضباً واسعاً في منصات شبكة التواصل الاجتماعي المختلفة بشان إعدام اسماء العميسي والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - آثار صدور قرار بالإعدام أصدرته ميليشيا الإرهاب والإجرام التمرد الحوثي المدعوم من قبل إيران ضد الفتاة أسماء العميسي جدلا واسعا في منصات شبكة التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب مشاركتها في إحدى المظاهرات ضد الميليشيات.



وطالب الناشطون تحت هاشتاج انقذوا #اسماء العميسي المنظمات الدولية كافة وعلى رأسها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس واتش والصليب الاحمر الدولي ومندوب الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث ونائبه معين شريم بالتدخل العاجل لإيقاف حكم الحوثيين الجائر والقاضي بإعدام أسماء العميسي بحجة خروجها في التظاهر ضد الحوثي.



كما دعا أيضا الناشطون المنظمات الحقوقية والقنوات الإعلامية للتحرك العاجل لإنقاذ الفتاة اليمنية من حكم الإعدام الجائر الذي لم يستند لأي مسوغ قانوني.



يذكر أن اخر جلسة استئناف لحكم الإعدام يوم الاثنين القادم.