شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. الشاب الوسيم ضحية الانفلات الأمني الذي قتل من قبل عصابة مسلحة بعدن وتم التمثيل بجثته واقتلاع عينية (صور ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مجموعة مسلحة مجهولة في مدينة عدن بأختطاف شاب يدعي "محمد علي" وهو من ابناء عدن لكنه مقيم بصنعاء اثناء,وصولة الى المدينة في زيارة تقليدية قبيل ان يتم قتله بطريقة بشعة والتمثبل بجثته بطريقة قاسية وبشعة . وتداول ناشطون صورة للشاب,الضحية الذي يبدو في العشرينيات من عمره والذي تم اقتياده من قبل مسلحون مجهولين الى منطقة معزولة قبل قيام المجرمين بنهب سيارته وتكبيله ثم قتله واقتلاع عينية حيث عثر على جثته ملقاة منطقة "الممدارة" . ولاتزال عدن تعاني من حالة انفلات مزمنة وانتشار الميلشيات و العناصر المسلحة خارج مؤسسات الدولة



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