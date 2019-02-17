شكرا لقرائتكم خبر عن انتفاضة جديدة لقبائل بني رسام ضد المليشيات وانتصار ساحق في أول عملية لها "تفاصيل مرعبة لعبدالملك الحوثي" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر ميدانية، مساء اليوم السبت 16 فبراير 2019، التصدي لهجوم حوثي كبير من قبل قبائل حجور في الجهة الجنوبية بمديرية كشر بمحافظة حجة. وقالت المعلومات إن الحوثيين نفذوا هجوماً هو الأكبر من نوعه على مديرية كشر من جهة الجنوب عند مناطق قبائل بني رسام وبعيداً عن منطقة تمركز الحرب في العبيسة. وتمكن أبطال قبائل بني رسام وشريه والمليكي من الاستبسال والصمود في وجهه الهجوم الضاري، والذي استخدمت فيه المليشيات الحوثية جميع أنواع الأسلحة. وكانت المواجهات على أشدها عند الظهيرة، وتكبد الحوثيون خسائر بشرية كبيرة، وفشلوا في إحراز أي تقدم على الجهة الجنوبية من كشر. وأفيد باستشهاد ناصر صالح حسين رسام من قبائل بني رسام. ومن شأن الهجوم على قبائل بني رسام أن يوسع التحالف القبلي في حجور حجة ضد العدوان الحوثي الذي كان يتذرع بقطع الطريق في حربه على العبيسة. وتداعت قبائل حجور إلى الوقوف صفاً واحداً في وجه عدوان غاشم يهدف إلى اقتحام المديرية وإذلال الحجوريين



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