شاهد السعودية تستخدم سلاح جديد لردع الحوثيين

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تداول نشطاء عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" فيديو لقوات الحد الجنوبي السعودي، أثناء تجريبهم لمدفع جديد لمواجهة محاولات العناصر الحوثية التسلل لداخل السعودية. Advertisements

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