شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: حصيلة مواجهات اليوم في حجور، واستهداف طقم للحوثيين ونزوح للسكان في افلح الشام (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكن ابناء حجور من صد هجمة عنيفة للحوثيين على منطقة بني رسام، بعد ان قصفوها بالمدافع الثقيلة.

وقالت مصادر ان ابناء بني رسام تمكنوا من صد الحوثيين موقعين فيهم 10 قتلى وعدد من الجرحى في سقط قتيل من ابناء بني رسام، ونتج عن المعارك فرار الحوثيين من منطقة النيد، في أفلح الشام.

وقالت مصادر إن اصحاب المحلات في سوق دوبع بمديرية افلح الشام قاموا بإغلاق محلاتهم التجارية وموجة نزوج تجارية من السوق بسبب الاشتباكات.

وبحسب ما اورده حساب حجور نويز فإنه تم استهداف طقم عسكري تابع للحوثيين في منطقة النيد، ما أدى إلى انقلابه ومقتل وجرح ما كانوا على متنه.