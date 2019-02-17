شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل القصه المرعبه التي حدث مساء امس بالعاصمة عدن ..صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال شاهد عيان يدعى محمد صابر في منشور على حائطه بالفيسبوك أن ماحصل للشاب مساء الأمس على ايدي عناصر مجهولة بالعاصمة عدن كان الاتي :

بخصوص ماحصل بجريمة قتل الشاب الخلوق Mohammd Ali العدني هكذا كانت القصه المرعبه بتفاصيلها المروعه التي حدثت فصولها في مدينة عدن وبوضح النهار عند الساعه الخامسه عصرا يوم امس وامام اعين الجميع يختطف الشاب محمد من سيارته بعد اطلاق النار عليه من قبل مسلحين ملثمين بالقرب من جولة كالتكس ادت تلك الرصاصات الغادره الى اصابته بقدمه ليختطفه المسلحون الى داخل باص يستقله ذات القتله بضل صمت اهالي المنطقه الذين شاهدو الموقف عن قرب!

ولم تمضي الا ساعات حتى يعثر على جثة محمد مربوطه الايدي وعليها آثار تعذيب فضيعه وملقاه في احدى السواحل داخل المدينه ليتم نقل جثته بعد ذلك لمستشفى في خورمكسر…

يحصل هذا في عاصمة الوطن الاقتصاديه!

وكأننا نعيش وسط غابة يقتل فيها الانسان دون اي ضمير او وازع ديني او اخلاقي ..

قتل محمد هذا الشاب الجميل ولم يمضي على زفافه سوى شهر واحد مخلفا خلفه امه وزوجته واهله المكلومين من هول ماحصل ..

قلك في امن بعدن ????

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