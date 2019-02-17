شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل حجور تتعرض لضربة قاصمة من الحوثي قد تسبب لها الاستسلام.. شاهد مايحدث الان مستجدات طارئة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت مصادر قبيلة قبل قليل في اتصال هاتفي بأن المليشيات الحوثية الايرانية نجحت اليوم في ، أغلاق كل الطرق المؤدية إلى كشر من الشمال، والجنوب والشرق، بعد فتح جبهة عاهم عصر اليوم السبت.





وأضافت المصادر على ان المليشيات الانقلابية اقدمت مساء يوم على فتح جبهة ثالثة من جهة الشمال التي كان ينتظر وصول الجيش الوطني اليها .

وبحسب المصادر ذاتها فأن تعزيزات حوثية كبيرة تواصل تدفقها لاخماد ثورة قبائل حجور يرافقه استخدام مخيف للقوة العسكرية ضد مواقع حجور وقبائل كشر .

وحذرت المصادر من سقوط قبائل حجور وكشر في خذلان غير مسبوق في حال استمر الوضع كما هو عليه دون دعم ومساندة الشرعية والتحالف وخصوصاً بعد نجاح المليشيات اليوم في استكمال الحصار وأغلاق كل الطرق المؤدية إلى كشر من الجهات الثلاث وهو ما يعني قطع الماء والغذاء عن أبناء حجور في كشر.

وكذبت المصادر ما نشره موقع الجيش «سبتمبر نت» حول تحركات عسكرية لفك الحصار عن حجور.