صحيفة عبرية: شركات إسرائيل تشارك في العدوان على اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات ذكرت صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية أن كيان العدو “شريك في التحالف السعودي الإماراتي على اليمن”. وأوضحت الصحيفة أن ” إحدى الشركات التي تعود ملكيتها لـ “إسرائيل” تقوم بتدريب مرتزقة يقاتلون إلى جانب التحالف السعودي في اليمن”، وأن هذه الشركة “تعمل بغطاء إماراتي ودربت مقاتلين شاركوا في معركة الحديدة”.

من جهة ثانية، ذكرت الصحيفة أن “شركات أمريكية خاصة تبيع خدماتها للإمارات والسعودية في الحرب على اليمن ويديرها كبار الضباط”، مضيفةً أن “كبار الضباط الأمريكيين السابقين الذين يعملون في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) يكسبون ثروات هائلة مقابل الخدمات للسعودية والإمارات”. هذا وتقدم الشركات الأمريكية “خدمات جمع المعلومات الاستخبارية وقيادة وحدات المرتزقة في الحرب على اليمن”، بحسب هآرتس.

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