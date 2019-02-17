وزير بالحكومة يكشف ما وراء متاجرة الحوثي بقضية فلسطين وعلاقته بإسرائيل

أكد وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الإرياني أن موقف الحكومة اليمنية من رفض التطبيع ثابت ومبدئي، وإن ما تدعو إليه الميليشيات الحوثية الايرانية محاولة سمجة للمتاجرة بقضية فلسطين وكشف عن علاقة بين الحوثي وبين اسرائيل .

وقال الإرياني في تغريدات رصدها الخليج 365 على حسابه مساء السبت إن "موقف الحكومة اليمنية من رفض التطبيع ثابت ومبدئي،والقضية الفلسطينية قضية العرب المركزية الأولى،ومانشاهده اليوم من مظاهر سطحية تقوم بها الميليشيا الحوثية محاولة سمجة لتوظيف قضية فلسطين العادلة في سبيل خدمة اهداف ايران ونظام الملالي في طهران ولايمت يصلة لعدالة القضية الفلسطينية".

وأضاف "تحاول المليشيا الحوثية الزج بالمزيد من اليمنيين في محارق الموت والدفع بهم للقتال تحت شعارات خادعة وكلنا يعرف العلاقة الدافئة التي تربط الحوثيين ومن خلفها نظام طهران بالصهيونية العالمية وليس ادل على ذلك من زيارات الحاخامات اليهود لطهران في اكثر من مناسبة تلبية لدعوة رسمية".

وقال الوزير الإرياني إنه لايخفى على احد الصفقات السرية بين المليشيا الحوثية الايرانية وتل أبيب التي كشفت عن نفسها من خلال قيام الحوثيين بترحيل اخر اليهود اليمنيين الى فلسطين وتهريب واحدة من اقدم مخطوطات التوراة".

وكان الإرياني أطلق امس تصريحات حول التدخل الصارخ في الشأن اليمني والدعم المباشر الذي يقدمه حزب الله اللبناني للحوثي وقال إنه واضح وجلي.

وأضاف في إشارة إلى تصريحات حسن نصر الله أن الدعم واضح "ليس في مثل هذه التصريحات فقط،بل من خلال تواجد خبراء تطوير الصواريخ وصناعة الالغام والعبوات الناسفة والمدربين واحتضان الضاحية الجنوبية لإعلام للمليشيا من قناة المسيرة والساحات".

وأضاف: ندعو الحكومة اللبنانية لوقف تدخلات حزب الله في الشأن اليمني وسحب خبراءه ومقاتليه من اليمن، ووقف كل أشكال الدعم الذي تقدمه للميليشيات الحوثية بما فيها ايقاف قنوات التحريض والفتنة باعتبارها أنشطة عدائية ضد اليمن وخروج عن مبدأ النأي بالنفس الذي أعلنته لبنان إزاء أزمات المنطقة.