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عدن - ياسمين التهامي - ضابط يتتبع فتاة عبر سناب شات ويغتصبها في غرفة نومها

اغتصب ضابط شرطة في هيئة مكافحة الإرهاب، مراهقة في منزلها بعد تعقبها باستخدام تطبيق للتواصل الاجتماعي.

قام الشرطى الذى يدعى "بيتر دروموند " والذى يبلغ من العمر، 38 عامًا، بتتبع الفتاة المراهقة التي تبلغ من العمر 14 عامًا عن طريق حسابها على السناب شات

وقام بالقفز من نافذة غرفة نومها قبل أن يغتصبها.

وأكدت هيئة المحلفين بالمحكمة، أن دروموند كان قادرًا على العثور على عنوان ضحيته من خلال رسم خرائط سناب شات، وتم توجيه للمدعى عليه اتهامًا بالاغتصاب وثلاث