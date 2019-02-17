شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة واضحة للقيادي الحوثي الذي لقي مصرعه في حجور اليوم السبت .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مصادر قبلية فجر اليوم السبت بمديرية كشر محافظة حجة مصرع أحد المشائخ الخونة في جبهة حجور. وقالت المصادر أن القيادي الحوثي الخائن الشيخ خالد محمد الهارب لقي مصرعه في معارك مع ابطال قبيلة حجور “.

كانت هذه تفاصيل خبر أول صورة واضحة للقيادي الحوثي الذي لقي مصرعه في حجور اليوم السبت .. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.