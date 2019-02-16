يريم تغرق في القمامة ونحذيرات من تفشٍ واسع للأوبئة (صور)

تشهد مديرية يريم، شمال مدينة إب، وسط اليمن، تكدس كبير للقمامة في عدد من شوارع وأحياء المدينة.

وقال سكان محليون، لمراسل "يمن شباب نت"، إن القمامة تتكدس في غالب شوارع وأحياء المديرية منذ أيام، مؤكدين انبعاث روائح كريهة تهدد سلامة البيئة.

وأضاف السكان، بأن تكدس القمامة، خلف انتشار واسع للبعوض والذباب الأمر الذي يفاقم من المشكلة الصحية التي تهدد المديرية.

وتشهد مديرية يريم انتشار واسع لأوبئة الكوليرا والأنفلونزا والحصبة، مسجلة أرقام كبيرة في أعداد المصابين والوفيات.

وأشار السكان إلى أن، المشكلة طرأت بعد خلاف نشب بين مدير صندوق النظافة في المديرية والمشرف الأمني لمليشيا الحوثي في المديرية على الإيرادات المالية.

وناشد الأهالي، السلطات المحلية ، بالتدخل سريعاً، لمعالجة الإشكال القائم، وعودة طواقم النظافة لرفع القمامة من شوارع وأحياء المديرية.