عميد ونواب المعهد التقني بإب يقدمون استقالتهم الجماعية..وثيقة

قدم عميد المعهد التقني الصناعي بإب، ونوابه استقالة جماعية مسببة من عملهم الإداري والتدريسي في المعهد الواقع بمنطقة دار الشرف بمدينة إب وسط اليمن.

وسبب المستقيلون في رسالة بعثوها إلى محافظ الانقلابيين في المحافظة "عبدالواحد صلاح" وحصل "يمن شباب نت " على نسخة منها، ماسموها تصرفات وعراقيل يقوم بها مدير مكتب التعليم الفني في المحافظة.

واتهم المستقيلون "محمد صالح الجعشني" مدير التعليم الفني، بتأجيج الخلافات داخل المعهد والعمل على عرقلة أي انجاز.

وطالب المستقيلون بتذليل الصعوبات ووقف التصرفات اللامسؤولة للمدير ـ حد قولهم ـ من أجل استئناف عملهم.