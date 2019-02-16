بالفيديو.. الحوثي يواصل قصف المدنيين في الحديدة والأطفال يروون التفاصيل

لا يكاد يمر يوم على مديرية حيس إلا ويكون مريراً على سكانها ، شبح الإرهاب والدمار والخراب والمجازر الحوثية لازالت تخيم على المديرية.

الأطفال لا يستطيعون أن ينعموا بحياة الطفولة فأصوات القذائف الحوثية لازالت تؤرقهم، والنساء يسقطن ضحايا بسبب القصف العشوائي للمليشيات أو بنيران قناصتها .

يتحدث هذا الفتى عن مصير مؤلم لاقته نساء من أقاربه ، استشهدت جدته وخالته بقذيفة هاون أطلقها الحوثيون على منزلهم وأصيبت عمته بإصابات خطيرة ونقلت إلى عدن لتلقي العلاج .

في حوش المنزل كانت النساء يجلسن بأمان ، لكن أمان لمليشيات لا تخاف الله تستبيح كل الحرمات .. قذيفة حوثية أطلقتها المليشيات على المنزل كانت كفيلة بتحويل حياة أهل المنزل وسكان الحي إلى مأتم كبير .

يقول الطفل أن المليشيات تكثف قصفها على المنازل لأجل أن تواصل مشروعها التدميري والضغط على السكان لترك منازلهم والنزوح القسري بعيداً عن مدينتهم .. يرفض الأهالي الخروج من منازلهم ويعلنون أن الموت في ديارهم بعز أهون من الخضوع لمشاريع المليشيات الحوثية ، وأنهم بصمودهم في منازلهم سينتصرون على سياسيات التهجير والبطش الحوثية.

تستطيع مليشيات الحوثي أن تنشر أصوات القصف في كافة أرجاء حيس ، ولكنها لن تستطيع أن تفرض مشاريعها على سكان المديرية .