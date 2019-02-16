سياسي يتهم الامم المتحدة والحوثيين بصناعة الجوع في المجتمع

قال الناشط السياسي في حزب المؤتمر محمد أنعم، أنه يشك في جدية المبعوث الدولي ومنسق الشؤن الإنسانية، في إيصال كميات القمح المخزنة لملايين اليمنيين الجائعين.
وذكر أنعم، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، لو أن المبعوث الدولي ومنسق الشؤن الإنسانية جادان في إيصال كميات القمح المخزنة لملايين اليمنيين الجائعين، لنقلوا موظفيهم بسهولة عبر المناطق المحررة وأوصلوهم إلى مطاحن البحر الأحمر، والتي تقع بنفس الجزء المحرر من مدينة الحديدة".
واختتم أنعم تغريدته بالقول: "إنها صناعة الجوع الحوثية الأممية".
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