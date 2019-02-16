40 قتيل وجريح في صفوف الميليشيات في جبهة البرح غرب تعز

كبدت قوات ألوية العمالقة بقيادة القائد العام لجبهة الساحل الغربي أبو زرعة المحرمي وبإسناد من قوات التحالف العربي مليشيات الحوثي الإنقلابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد .

وبحسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أفادت مصادر ميدانية أن قوات ألوية العمالقة وقوات اللواء 20 خاضت إشتباكات عنيفة مع مليشيات الحوثي في جبهة البرح ، وأدت إلى سقوط أكثر من 40 بين قتيل وجريح من عناصر المليشيات الحوثية .

ونجحت قوات الشرعية بإسناد من التحالف العربي منتصف العام الماضي من إحكام سيطرتها على أهم الطرق الرئيسية باتجاه جبهات كهبوب والعمري وعزان والمنصورة وصنفه والوازعية وقطعت خطوط إمداد ميليشيات الحوثي الإيرانية وذلك بعد استعادة مفرقي المخا والوازعية وتطهير جيوب وأوكار الميليشيات ضمن عملية عسكرية واسعة كبدتهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح وذلك بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية ودعم من المقاومة الوطنية اليمنية.

وتمكنت قوات العمالقة من التقدم باتجاه مدينة البرح التي تعد بوابة العمليات العسكرية باتجاه تعز من المحور الغربي والذي بدوره يقطع أهم خطوط إمداد الميليشيات بين مقبنة وتعز وذلك بعد مواجهات مع الحوثيين تكبدت على إثرها الميليشيات خسائر فادحة وضربات موجعة في مختلف جبهات القتال وسط مصرع العشرات في صفوفها.