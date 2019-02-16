الامم المتحدة تعقد اجتماع رفيع المستوى في جنيف خاصاً بالشأن اليمني

قالت الأمم المتحدة أنها ستعقد اجتماع دولي رفيع المستوي في جنيف بخصوص مواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن.

وأكد في هذا الاطار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الاجتماع المزمع عقده في السادس والعشرين من الشهر الجاري ستشارك فيه حكومتا سويسرا والسويد.

وأضاف أن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مدعوة للمشاركة أيضا، وكذلك قادة المنظمات الإقليمية ذات الصلة، ومؤسسات تمويل التنمية، ووكالات الأمم المتحدة، والصناديق والبرامج.

وأشار إلى أن نحو أربعة وعشرين مليون يمني يحتاجون الى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية أو الحماية.

وأضاف ان نحو 80% من السكان، يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، بما في ذلك 14.3 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدة.

منوهاً أن نطاق البرامج الإنسانية تم توسيعه العام الماضي لتصل إلى 8 ملايين شخص شهريا بالمساعدات المباشرة، بعد أن كان العدد يقدر بـ 3.5 مليون عام 2017، مما يجعل اليمن أكبر عملية إنسانية في العالم.