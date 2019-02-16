الهلال الأحمر الإماراتي يغيث أهالي أحور في أبين

أغاثت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أهالي مديرية أحور في محافظة أبين، جنوب البلاد، حسبما ذكرت وكالة وام الإماراتية .

وتعد مديرية أحور من المديريات النائية التي حرمت من الخدمات الأساسية منذ عقود وذلك بسبب انتشار الجماعات الارهابية وغياب الأجهزة الأمنية بالسنوات الماضية حيث تنعم المديرية حاليا بالأمن والاستقرار وذلك نتيجة للجهود التي تبذلها قوات الحزام الأمني بدعم سخي من دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وسيرت الهيئة قافلة تحمل مساعدات غذائية إلى سكان مديرية أحور بمحافظة أبين وذلك استمراراً للمساعدات الانسانية التي تقدمها دولة الامارات الى أهالي المناطق المحررة في اليمن.

وأعرب عوض أبو بكر السعيدي رئيس لجنة التخطيط بمديرية أحور عن شكره وتقديره للجهود التي يقدمها فريق الهلال الأحمر الإماراتي لايصال المساعدات الى الشعب اليمني في كافة المحافظات ..مشيراً إلى أن هذه المساعدات الاغاثية المقدمة لأبناء المديرية ليست الأولى فقد تم ارسال العديد من القوافل الاغاثية إلى المديرية ووصل خيرها إلى سكان المديرية والقرى المجاورة لها.

فيما قال خالد إبراهيم منسق المنظمات الإغاثية بمحافظة أبين إن دولة الإمارات تقدم الكثير من المساعدات للشعب اليمني في كافة الجوانب كالمشاريع والقوافل الإغاثية عبر ذراعها الإنساني الهلال الأحمر الذي وصل الى جبال وسهول وسواحل محافظة أبين حاملا راية الخير والعطاء لأبناء تلك المناطق.