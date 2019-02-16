مليشيا الحوثي تفرض زوامل طائفية في طابور الصباح في المدارس

قالت مصادر محلية في صنعاء إن مليشيا الحوثي قامت بفرض الزوامل الحوثية الطائفية كفقرة إلزامية في طابور الصباح بالمدارس الحكومية والأهلية في العاصمة صنعاء.

وذكرت المصادر أن مليشيا الحوثي تقوم فرض ترديد زوامل حربية في احدى المدارس الاخلية في امانة العاصمة صنعاء وعلى ايقاعات رقص الطفال من التلاميذ في المدرسة.

وأوضحت المصادر أن المدرسة التي تم فرض الزامل فيها هي مدرسة اقرأ حيث تم إلزامهم بالقوة مثلهم مثل كل المدارس التي وصل نفوذ الحوثيين إليها.

وتستغل مليشيا الحوثي سيطرتها على صنعاء بفرض تشغيل الزوامل في الاذاعات المدرسية كوسيلة أساسية في نشر فكرها الطائفي والترويج لها من أجل طمس الهوية الوطنية لدى النشء ضمن مخطط حوثنة التعليم.

ومنذ سيطرت مليشيا الحوثي على المحافظات قامت بعملية تغيير في منهاج المدارس والجامعات حيث فرضت مواد طائفية في الجامعات باسم الصراع مع اسرائيل وكذلك اقامة ندوات طائفية في جامعة صنعاء.