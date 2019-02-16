المسوري يسأل الحوثي بشأن موقفه من علاقة عُمان بإسرائيل ؟!

عدن - الخليج 365

وجه المحامي، محمد المسوري، تساؤل إلى ميليشيا الحوثي الإنقلابية، بشأن موقفها من العلاقة التي تربط سلطنة عمان بالكيان الصهيوني، وذلك على خلفية الدعوة التي أطلقتها لتنظيم مسيرة تضامنية مع فلسطين بسبب جلوس وزير الخارجية خالد اليماني بجوار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو .

وقال المسوري، محامي الرئيس السابق علي عبدالله صالح، في تغريدة له بتويتر، "لماذا لم يدعو الحوثي لمسيرة تضامنية مع فلسطين عندما زار نتنياهو سلطنة عمان، بينما يدعو اليوم لمسيرة بسبب جلوس الوزير اليماني بجوار نتنياهو" .

وأشار إلى أن الحوثيين تجاهل في هذه الدعوة لقاء وزير الشؤون الخارجية العماني مع نتنياهو في وارسو أيضا .. مضيفاً بقوله "نفاق حوثي عابر القارات" .

وأكد أنه يستخدم القضية الفلسطينية للمتاجرة والإستعطاف فقط.

واثار جلوس اليماني بجانب نتنياهو بلبلة واسعة قبل أن يوضح اليماني أن ما حدث هو خطأ بروتوكولي .