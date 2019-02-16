حجة.. توسع المواجهات بين قبائل حجور ومليشيا الحوثي إلى أفلح جنوب كشر

فتحت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران اليوم السبت جبهة جديدة في الحرب ضد قبائل حجور في مديرية كشر بمحافظة حجة (شمال غربي البلاد)، في الوقت الذي شنت مقاتلات التحالف غارات عنيفة على مواقع تمركزهم.

ونقلت مصادر اعلامية عن مصدر ميداني ، إن المليشيات بدأت هجوماً من اتجاه مديرية أفلح الشام جنوب كشر، بالإضافة إلى هجومها السابق على المديرية من منطقة العبيسة شرق المديرية من اتجاه محافظة عمران.

وأضاف إن الهجوم الواسع الذي شنته المليشيات الانقلابية قوبل باستماتة دفاعية كبيرة لرجال قبائل حجور.

وأدت المعارك في تلك المنطقة إلى مقتل العشرات من مسلحي الجماعة إثر الغارات الجوية التي شنتها مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، بالإضافة إلى مقتل أحد رجال القبائل بالمعارك ضد عناصر المليشيات .

وتجدد الاشتباكات بعد محاولة عناصر المليشيات الانقلابية السيطرة على جبل جمانه الاستراتيجي في منطقة بني رسام جنوب كشر.

الى ذلك ، أدت المعارك إلى نزوح السكان من قرى بني شرية وبني رسام والشعاثمة وبني شوس،جنوب كشر ،بسبب القصف العنيف الذي تشنه عناصر المليشيات الانقلابية بمختلف أنواع الأسلحة على تلك المناطق، من مواقع تمركز عناصرها في منطقة النيد بأفلح الشام ،ومعظمهم نزح إلى العراء .

ومن جهتها ادانت الكتل البرلمانية بمجلس النواب الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في منطقة حجور بمحافظة حجة.

وأشارت الكتل البرلمانية في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية(سبأ) نسخة منه،الى انها تتابع بقلق بالغ ما ترتكبه مليشيا الحوثي الإرهابية من جرائم بحق المواطنين الأبرياء من نساء وأطفال في منطقة حجور بمحافظة حجة.

ولفت البيان الى ان المليشيا الحوثية تقوم باستهداف القرى والأماكن المأهولة بالسكان وتقصفها بالدبابات والمدفعية ومختلف الأسلحة الفتاكة..مؤكداً حق المواطنين في الدفاع عن أنفسهم وأعراضهم وممتلكاتهم.

ودعت الكتل البرلمانية الحكومة والتحالف العربي الى مساندة أبناء حجور ودعمهم في التصدي لهذه العصابات الإجرامية وفك الحصار المفروض عليهم من قبل مليشيا الإرهاب الحوثية كواجب دستوري وشرعي.

كما دعت الأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام الى اليمن مارتن غريفيثس لإدانة هذه العمل الإجرامي وممارسة الضغط على مليشيا الحوثي بالتوقف عن حربها وإجرامها بحق أبناء الشعب اليمني.

وقالت الكتل البرلمانية”ما كان للحوثيين ان يستمروا في حربهم على اليمنيين وتدمير مقومات البلد لولا التساهل الحاصل من قبل الأمم المتحدة مع هذه العصابات الإجرامية التي أدمنت الخراب وترفض كل مبادرات السلام”.

وأضاف البيان “ان تنصل المليشيا الحوثية الانقلابية عن تنفيذ اتفاق السويد المتعلق بانسحابها من الحديدة وموانئها وتسليمها للسلطة الشرعية وكذا تنصلها عن تنفيذ اتفاق إطلاق المعتقلين الا دليلاً واضحاً وصريحاً على رفضهم للسلام وإصرارهم على الحرب والدمار”..داعياً الحكومة الى تكثيف اتصالاتها بالدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، والمطالبة بتدخل الجميع للضغط على الميليشيا الحوثية وداعميها الدوليين لإيقاف الحملة الجائرة على قبائل حجور الأبية، ومساندة أبناء حجة للتصدي للهجوم الحوثي الإيراني.

صادر عن الكتل البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح ،والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الشعبي الوحدوي الناصري ،والعدالة والبناء، والتضامن الوطني، والاحرار، والمستقلين.