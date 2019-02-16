سياسي مؤتمري : الحوثي يحتضر ووجوده أصبح مجرد أفراد عصابة

أكد السياسي المؤتمري، كامل الخوداني، أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية تحتضر وتمر بمرحلة إنهيار .
وقال في تغريدة له بتويتر، أن هناك إجماع على القضاء عليه .. لافتاً إلى أن إستمراريته الأن هي لحالة الوهن والتخبط الذي تمر بها أطراف الصف الجمهوري وحالة اليأس لدى المواطنوالقبائل جراء الخذلان الفترات الماضية
وأضاف "مراحله الاخيرة تقترب ووجوده اصبح مجرد افراد عصابة تحتل المؤسسات وتنهب ماتبقى للدولة من موارد" .
وتعيش الميليشيات حالة من الإنهيار بسبب الهزائم المتتالية في مختلف جبهات القتال والخسائر البشرية التي يتكبدها مع رفض القبائل دعمه بالمقاتلين كما كانت في السابق .
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