جلسات إرشادية ينظمها مركز الملك سلمان لحماية أسر الأيتام المتضررة من الحرب

الخليج 365 – مأرب

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ،أمس، في محافظة مأرب، جلسات إرشادية في قطاع الدعم النفسي لحماية أسر الأيتام المتضررة من الحرب في اليمن.

و استفاد من الجلسات الارشادية 210 شخصاً من الأيتام من محافظتي صنعاء والبيضاء وذلك ضمن مشروع (لست وحدك ).

ويهدف المشروع الى تقديم الحماية والرعاية التكاملية لأسر الأيتام من خلال تأمين الإيواء وتقديم الرعاية الصحية والنفسية والغذاء والوسائل التعليمية في محافظات صنعاء وتعز والجوف والبيضاء ومأرب، ومناطق الساحل الغربي.