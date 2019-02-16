مدير عام " غيل باوزير " يشيد بدعم الأشقاء في التحالف ويستعرض أبرز المشاريع التي ستنفّذ بالمديرية

بثّت قناة الغد المشرق مساء الجمعة الساعة 9:30بتوقيت اليمن حلقة من برنامج " عين على حضرموت " الذي يعدّه ويقدّمه عيدروس الخليفي .

ضيف الحلقة الدكتور عدنان حمران مدير عام مديرية غيل باوزير استعرض واقع الحال في المديرية والخطط المستقبلية لتحسين الأوضاع على مختلف الأصعدة .

وأشاد المدير العام بالحالة الأمنية المستقرة والتحسّن الملحوظ في منظومة الخدمات في المديرية منذ التحرير، التي ما كان لها أن تتحقق لولا الدعم السخي من التحالف العربي وبالذات دولة الإمارات العربية المتحدة .

واستعرض د عدنان حمران ابرز المشاريع المنفذة خلال السنتين الماضيتين التي كان أبرزها بناء العديد من المدارس وترميم أخرى وعدد من المشاريع الصحية بينها تحسين المركز الصحي في المدينة وإنشاء اقسام جديدة فيه وتزويده ببعض الأجهزة الضرورية .

وعن أبرز المشاريع المستقبلية التي ستنفّذ في المحافظة أوضح بن حمران أنه سيتم البدء بتنفيذ مشروع سدّي وادي جد وتحامين ، وترميم مبنى المدرسة الوسطى حيث وجّه المحافظ بسرعة التنفيذ وتم اعتماد الكلفة من السلطة المحلّية بالمحافظة ، وكذا استكمال طريق النقعة العيون وسفلتة وإعادة سفلتة بعض الشوارع الداخلة للمدينة .