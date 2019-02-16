نائب ترامب والمستشارة الألمانية يُؤكدان أن إيران أكبر راع للإرهاب ومُخربة لليمن

صنعاء، طهران - الخليج 365

أكد نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، اليوم السبت، أن "إيران أكبر راع للإرهاب في العالم".

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي، في تصريحات بمؤتمر ميونخ للأمن- رصدها "الخليج 365"، - أن "إيران تدعم حزب الله وتنظيمات متطرفة أخرى، وتصدر الصواريخ وتخطط لعمليات إرهابية في أوروبا".

وشدد أن "إيران تدعو لمحرقة "هولوكوست" أخرى".

وقال بنس "اجتمعنا في وارسو لمواجهة إيران ولنجعل الشرق الأوسط أكثر أمانًا".

وذكر، نائب الرئيس الأمريكي قائلا:"تحت قيادة ترامب الولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى وعادت لتقود العالم مرة أخرى".

وشدد نائب الرئيس الأمريكي، أنه "خلال عامين أصبحت الولايات المتحدة أكبر مصدر للنفط والغاز".

وتابع :"حان الوقت لتنسحب دول أوروبا جميعا من الاتفاق النووي الإيراني وتنضم لنا"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة ستبقي على وجود قوي في الشرق الأوسط".

وقال":سنبقى نطارد فلول تنظيم داعش أينما كانوا".

إلى ذلك ذكرت، لمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، نحتاج إلى الديمقراطية لإرساء الاستقرار في مجتمعاتنا

وبينت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أم إيران تسعى لتقسيم الدول.. وأرى أذرع إيرانية مخربة في اليمن و سوريا، مبينة، أن أوروبا تحبط هجمات إلكترونية من روسيا كل يوم تقريبًا".