الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي تدشن دورتها الثانية بالمكلا

الخليج 365 - عبدالله محسن الشادلي
دشنت الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، قبل لحظات دورتها الثانية بفندق مكة في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت برئاسة رئيس المجلس اللواء عيدروس قاسم الزبيدي .
ويأتي انعقاد الدورة الثانية بعد اتمام الترتيبات النهائية، وتتناول الدورة عدد من الموضوعات الهامة والخاصة بالأوضاع في وادي حضرموت وشبوة و مكيراس وغيرها من الموضوعات الأخرى، بالإضافة الى ملفات الفساد في قطاع الكهرباء والاستيلاء على أراضي الدولة على اعتبار أن ذلك من صلب مهام الجمعية التشريعية والرقابية .
ويُولي المجلس الانتقالي الجنوبي، محافظة حضرموت - كبرى محافظات الجنوب - أهمية كبيرة حيث يعتبرها عمق الجنوب الاستراتيجي وعاصمته الاقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن الدورة الأولى للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي عقدت في العاصمة عدن خلال الفترة من 8 حتى 10 من شهر يوليو2018م .
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