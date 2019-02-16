بالفيديو.. استشهاد 3 مدنيين بينهم امرأتان جراء عبوة ناسفة بالحديدة

بثت صفحات تابعة لألوية العمالقة تسجيلاً مصوراً يظهر استشهاد ثلاثة مواطنين من أبناء قرية الدوح بمديرية حيس هم رجل وإمرأتان أثناء مرورهم في الطريق على متن دراجة نارية كانوا يستقلونها ..

ويعيد "الخليج 365" نشر التسجيل المصور الذي يظهر الشهداء في أحد المستشفيات والحزن الذي خيم على الأهالي جراء هذه الحادثة الإجرامية لمليشيا الحوثي.

وقام عدد من الأهالي بمحاولة إسعاف الضحايا الذين تعرضوا لإنفجار العبوة الناسفة وهم المواطن فتيني مسيّب بشارة ، والشقيقتين المواطنة عليّه علي سليمان بشارة ، والمواطنة جودة علي سليمان بشارة إلى المستشفى الميداني في مديرية الخوخة لكنهم كانوا قد فارقوا الحياة ..

هذا وتستغل مليشيات الحوثي الهدنة الأممية وتقوم بعمليات تسلل من حين لآخر عن طريق المزارع إلى الطرقات خارج المدينة وتقوم بزرع العبوات الناسفة والألغام وراح ضحيتها العشرات من المواطنين في مديرية حيس ومناطق أخرى متفرقة في محافظة الحديدة.

وأمس استشهد مواطنان اثنان وجرح شخص ثالث إثر إنفجار عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي في طريق فرعي بقرية القناعي شرق منطقة الحيمة التابعة لمديرية التحيتا أثناء مرورهم على متن دراجتين ناريتين كانت تقلهم في المنطقة ..

مصادر محلية من أهالي قرية القناعي أفادوا عن إستشهاد المواطن أحمد يحيى عبدالله جباحي البالغ من العمر 25 عام ، والمواطن أحمد فرج نهاري البالغ من العمر 40 عام ، حيث لقيا حتفهما على الفور.

وأصيب المواطن إبراهيم يحيى عبدالله جباحي بجروح ، وتم نقله على الفور إلى مستشفى الخوخة الميداني لتلقي العلاج . وتستمر مليشيا الحوثي بتنفيذ عمليات تسلل إلى الطرقات العامة والفرعية البعيدة للقيام بزرع العبوات الناسفة ، وأدت إلى حصد أرواح مدنيين عزل ذنبهم الوحيد أنهم يخرجون لممارسة حياتهم المعتادة في مناطقهم ..

هذا واتسعت رقعة الغضب في أوساط المواطنين بعد تمادي مليشيات الحوثي في جرائمها ، في ظل تراخي وتواطى واضح للفريق الأممي المراقب للهدنة الذي لم يلزم المليشيا بالهدنة الأممية منذ الدقايق الأولى لبدء سريانها .