الهلال الأحمر الإماراتي يفتتح مشروع مرسى الرويس للإنزال السمكي بالمخا

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروع مرسى الرويس للصيد والإنزال السمكي في مديرية المخا بالساحل الغربي لليمن بعد انتهائها من بنائه وتجهيزه.

وأوضح ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي، طبقا لوكالة "وام" أن افتتاح المشروع في عام التسامح يأتي تتويجاً لجهود "الهيئة" في استكمال تطبيع الأوضاع في مدن وقرى ومناطق الساحل الغربي، وضمن جملة من مشاريع الصيد والإنزال السمكي التي تنفذها على امتداد الساحل بهدف إنعاش قطاع الصيد البحري وتحسين مستوى معيشة ودخل الصيادين وأفراد أسرهم وجميع العاملين في تسويق وبيع وتصدير الأسماك.

وأكد سلطان عبدالله محمود، مدير عام مديرية المخا، أن المشاريع التي تنفذها "الهيئة" في القطاع السمكي بالساحل الغربي مزودة بالطاقة الشمسية، ومعدات صيد متطورة، حيث مكنت الصيادين من العودة لمزاولة الصيد.

وثمن عبد الكريم عائض، كبير قرية الرويس، الدعم، الذي تقدمه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لأهالي "الرويس"، مشيرا إلى أن "الهيئة " قدمت في "عام زايد 2018"، منظومة طاقة شمسية متكاملة للمنطقة استفادت منها 600 أسرة وفي "عام التسامح 2019" قامت الهيئة بإنشاء وتجهيز مشروع مرسى الرويس للصيد والإنزال السمكي، الذي سيعود بالخير لأهالي المنطقة.

وأعرب الصيادون في "المخا" عن سعادتهم بافتتاح مشروع مرسى الرويس للصيد والإنزال السمكي، الذي سيسهم في إعادة نشاط الصيد وتطويره