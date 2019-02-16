حجة.. موجة نزوح من النيد بعد توتر الوضع بين المليشيا وقبائل حجور

أكدت مصادر محلية توتر الوضع بين مليشيا الحوثي وأبناء مديرية أفلح في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقالت المصادر إن منطقة النيد في المديرية تشهد توترا غير مسبوق بين المليشيا والقبائل.

وأضافت المصادر أن موجة نزوح كبيرة تشهدها منطقة النيد والقرى المجاورة بمديرية افلح الشام.

وتشهد مناطق حجور، لليوم الثلاثين على التوالي، مواجهات عنيفة بين المتمردين الحوثيين والقبائل.

وفشلت مليشيا الحوثي، حتى اليوم، في اقتحام المناطق الخاضعة لسيطرة القبائل.

ويوم أمس أعلنت قوات الجيش إنطلاق عملية عسكرية لتحرير محافظة حجة وفك السيطرة عن حجور.

وشنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات على مواقع وتعزيزات للمليشيا في المنطقة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا إضافة إلى تدمير عدد من الآليات.

وكانت انتفاضة القبائل قد امتدت من مناطق حجور في حجة إلى قفلة عذر ومناطق أخرى بمحافظة عمران.