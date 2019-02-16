الإرياني: دعم حزب الله لمليشيا الحوثي جلي وواضح

قال وزير الإعلام معمر الإرياني إن الدعم المباشر الذي يقدمه حزب الله الإرهابي للمليشيا الحوثية واضح وجلي.
ولفت الإرياني، في تغريدات على تويتر، إلى أن دعم مليشيا حزب الله للحوثيين لا يتوقف عند الإسناد الإعلامي، بل من خلال وجود خبراء تطوير الصواريخ وصناعة الألغام والعبوات الناسفة والمدربين.
ولفت الوزير الإرياني إلى أن الضاحية الجنوبية في لبنان والخاضعة لحزب الله تحتضن إعلام المليشيا الحوثية من قناة "المسيرة" و"الساحات".
وطالب الإرياني الحكومة اللبنانية بوقف تدخلات حزب الله في الشأن اليمني وسحب خبرائه ومسلحيه من اليمن، وكذلك وقف كل أشكال الدعم الذي يقدمه للمليشيا الحوثية، بما فيها إيقاف قنوات التحريض والفتنة باعتبارها أنشطة عدائية ضد اليمن، وخروج عن مبدأ النأي بالنفس الذي أعلنه لبنان إزاء أزمات المنطقة.
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