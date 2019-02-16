شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الإعلان عن مصرع ‘‘أبوعلي الحاكم’’ قبل قليل بهذه الطريقة المروعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وسائل اعلام محلية، أن القيادي الحوثي البارز "أبو علي الحاكم " ، قائد ما تسمى قوات الحرس الجمهوري "، لقي مصرعه قبل قليل مع 9 من مرافقيه في تخوم حجور .



وزعم موقع غير موثوق أن "أبو علي الحاكم " وصل مع تعزيزات عسكرية كبيرة ، في جنح الظلام من الليلة الفائتة، إلى مواقع تمركز المليشيات الحوثية، بالقرب من مناطق قبائل حجور في مديرية كشر بمحافظة حجة، لقيادة تلك المليشيات مع التعزيزات التي وصلت بعده بنحو ساعتين.

وأضاف موقع "المنارة نت" بأنه عقب وصول القيادي الحوثي " الحاكم" اندلعت معركة عنيفة بين مليشيات الحوثي والمقاومة، أطلقت خلالها المليشيات مئات من صواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاونات، دفعة واحدة على مناطق "حجور "، إلا أن المقاومة امتصت الضربة، ونفذت هجوماً ناجحا على مواقع المليشيات الحوثية، أدى إلى مقتل عشرات من قياداتها وعناصرها بينهم "أبو علي الحاكم " وخمسة من مرافقيه، وفرار بقية العناصر إلى بإتجاه محافظة عمران.