شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: موقف محرج للسياح على سور الصين العظيم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر انزلاق عدد من السياح خلال محاولتهم عبور سور الصين العظيم. ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن السياح تعرضوا لموقف محرج، وواجهوا صعوبات كبيرة أثناء محاولتهم السير على سور الصين العظيم بعد تساقط الثلج بكثافة على بكين.

وأظهر المقطع السياح وهو ينزلقون للخلف، وسقط بعضهم أرضا، ووجدوا صعوبة في الصعود فتمسكوا بالسور خلال رحلتهم.



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