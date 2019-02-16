شكرا لقرائتكم خبر عن ‏الحوثيون يفرضون زوامل حربية في المدارس الأهلية للبنات بصنعاء .. شاهد طالبات يرقصن على اهازيجها..فيديو!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر تربوية، إن مليشيا الحوثي الانقلابية، فرضت الزوامل الحوثية كفقرة إلزامية في طابور الصباح بالمدارس الحكومية والأهلية في العاصمة صنعاء.

وحصل "المشهد اليمني" على فيديو يوثق ترديد زوامل حرب حوثية في إحدى المدارس الأهلية في أمانة العاصمة وعلى إيقاعاته ترقص زهرات المدرسة.

المعلومات التي تحصل عليها تفيد بأن تلك المدرسة هي مدرسة"إقرأ" وتم إلزامهم بالقوة مثلهم مثل كل المدارس التي وصل نفوذ الحوثيين إليها.

وتستخدم مليشيا الحوثي الانقلابية الإذاعة المدرسية وسيلة أساسية في نشر فكرها الطائفي والترويج لها من أجل طمس الهوية الوطنية لدى النشء ضمن مخطط حوثنة التعليم.