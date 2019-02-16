شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــــاجل: عبدالملك الحوثي يفاجئ الجميع ويوجه دعوة عاجلة إلى الشعب اليمني .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا زعيم المليشيات الحوثية عبد الملك الحوثي، الشعب اليمني إلى الخروج في مسيرات جماهيرية حاشدة، الأحد المقبل.

وأكد الحوثي في بيان له بشأن مؤتمر وارسو أن المؤتمر الذي انعقد بتوجيه وإشراف أمريكي ما هو إلا محطة من محطات كثيرة حيكت فيها المؤامرات على الأمة، وما يميزه عن سابقاته من المحطات الكثيرة هو الظهور في العلن لما كان يجري في الخفاء، وفق ما نشرته قناة المسيرة التابعة للجماعة.

وقال إن "ظهور ما وصفه ممثل الخونة المرتزقة إلى جانب نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الإسرائيلي في صورة فاضحة ومخزية وكاشفة عن الموقع الذي أراد الخونة وأسيادهم لشعبنا العزيز أن يكون فيه والعياذ بالله" على حد قول زعيم المليشيات.

وأوضح المدعو عبد الملك أن من وصفهم بالخونة وأسيادهم "أرادوا لشعبنا العزيز أن يكون دمية لإسرائيل وأداة من أدوات أمريكا كما فعلوا هم، وأن يخرج بذلك من موقعه الذي شرّفه الله به موقع الإيمان، وأرادوا له في سبيل توجهاتهم وخيانتهم أن يضحي باستقلاله وكرامته وحريته وأن يتخلّى عن قيمه وأخلاقه، وهيهات هيهات".

وأشار إلى أن الشواهد الكاشفة تتوالى بكل وضوح عن خلفية وأسباب الأحداث التي تجري في المنطقة، وطبيعة الدور التخريبي والفتنوي والإجرامي لأدوات أمريكا وإسرائيل من المنافقين بكل فئاتهم وأنواعهم، فمؤتمر وارسو ما هو إلا محطة من محطات كثيرة حيكت فيها المؤامرات على الأمة.

وأكد أن "شعبنا العزيز ثابت على مواقفه الايمانية والأخلاقية والإنسانية الى جانب الشعب الفلسطيني والمقدسات ومتمسك بقضايا الأمة الكبرى، وموقفه في العداء للعدو الإسرائيلي الغاصب المعادي للأمة والإسلام موقف مبدئي عقائدي".

وانطلق يوم الأربعاء مؤتمر وارسو للشرق الأوسط، وأشار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى أن وزراء الخارجية من بلدان عديدة سيتعاملون في بولندا مع مسألة "نفوذ (إيران) المزعزع للاستقرار" في الشرق الأوسط.