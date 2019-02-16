بن بريك يعلن فشل هادي في نقل مجلس النواب ويكشف عن تأسيس برلمان جديد

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – المكلا

أعلن قيادي فيما يسمى بالمجلس الإنتقالي الجنوبي عن تشكيل مجلس نواب جديد للجنوبيين.

وقال اللواء أحمد سعيد بن بريك في كلمة ألقاها في اجتماع جمع منظمات المجتمع المدني بأعضاء رئاسة ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً : ” سنقوم بتوجيه دعوة الى الأعضاء الجنوبيين بمجلس النواب اليمني …، للإنضمام لمجلس النواب الجنوبي التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي”.

وكشف بن بريك عن فشل هادي وحكومته في نقل مجلس النواب من صنعاء وعقد اي جلسات لمجلس النواب في عدن ومحافظة حضرموت.