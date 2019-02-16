شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع الشيخ الخائن على أيدي أبطال حجور (صورة + تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مصادر قبلية فجر اليوم السبت ، في مديرية كشر بمحافظة حجة ، مصرع أحد المشائخ الخونة في جبهة #حجور.

وقالت مصادر صحفية ، أن القيادي الحوثي الخائن الشيخ خالد محمد الهارب، لقي مصرعه في المعارك الدائرة بين المليشيات وبين أبطال مقاومة حجور ".



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