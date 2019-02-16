شكرا لقرائتكم خبر عن قناة المسيرة الحوثية تقطع الشك باليقين وتكشف حقيقة مقتل محمد علي الحوثي بخبر عاجل بثته الان .. شاهد ما الذي ورد فيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت وسائل إعلام محلية أنباء عن مقتل محمد علي الحوثي، في صنعاء برصاص مسلحين يتبعون رئيس الانقلابيين مهدي المشاط. ولم يتسن لتلك الوسائل التأكد من صحة الأنباء، كما ذكرت. وبحسب متابعة محرر "شبكة بويمن الإخبارية" فقد بثت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين خبرا عاجلا عن محمد علي الحوثي. حيث قالت القناة إن ما أسمته "رئيس الثورية العليا" دعا للخروج في مسيرات بصنعاء رفضا لمؤتمر وارسو الذي انعقد بغرض مواجهة التوسعات الإيرانية في المنطقة العربية. في سياق آخر، تداول ناشطون وإعلاميون حوثيون بيانا منسوبا إلى زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي حول مؤتمر وارسو. وفي بيانه الذي اطلع عليه "بويمن" قال الحوثي: "إن مؤتمر وارسو ما هو إلا محطة من محطات كثيرة حيكت فيها المؤامرات على الأمة". وقال الحوثي إن المؤتمر يأتي في إطار التصعيد العسكري على جماعته في اليمن.. متهما -كعادته- الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، بالخيانة والعمالة لأمريكا وإسرائيل.



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