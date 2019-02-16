شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع محافظ عمران وإصابة مدير الأمن "تفاصيل مرعبة لعبدالملك الحوثي" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علم "يمن الغد" من مصادر قبلية شديدة الاطلاع ان محافظ محافظة عمران المعين من المليشيات الإرهابية قتل في مواجهات مع القبائل. وقالت مصادر "يمن الغد": أن الأنباء الأولية تفيد بمقتل محافظ عمران المعين من الحوثة خلال المواجهات الدائرة مع قبائل #حجور وقفلة عذر بعمران".. مشيرة إلى إلى إصابة مدير أمن عمران إصابة خطرة في غارة لطيران التحالف العربي.. وهو ما أكده أيضا الشيخ فهد دهشوش رئيس فرع حزب المؤتمر بمحافظة حجة في منشور قبل قليل على صفحته ورصده محرر "يمن الغد".



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