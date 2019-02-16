صورة جديدة لوزير خارجية الفار هادي مع رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات

تتواصل ردود الفعل الغاضبة ازاء ظهور وزير خارجية حكومة هادي، خالد اليماني، جالسًا إلى جانب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، الخميس، في مؤتمر وارسو،.

وأبدى اليمنيون رفضًا قاطعًا للموقف الذي يعد سابقة من نوعها في تاريخ الجمهورية التي لا ترتبط بأي علاقة مع إسرائيل، وفاقم من حالة الاحتقان الشعبي، موقف اليماني الذي بادر بإعارة مكبر الصوت الخاص به خلال المؤتمر، لنتنياهو، إثر تعطل المكبر الخاص بالأخير، وعبارات الود التي أطلقها نتنياهو، حيث مازح اليماني بأن ذلك يأتي في اطار التعاون بين المرتزقة والكيان الاسرائيلي برعاية سعودية واماراتية.

وتناقل ناشطون وسياسيون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة لوزير خارجية الفار هادي، المدعو خالد اليماني وهو يوزع ابتساماته مع رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اشارة واضحة الى حجم الاعجاب المتبادل بين الطرفين.

وأثارن نظرات الاعجاب والابتسامات المتبادلة بين وزير خارجية هادي، خالد اليماني وبنيامين نتنياهو، في افتتاح مؤتمر وارسو، جدلاً وردود فعل غاضبة كما اخذت بعداً ساخرا لدى البعض من الناشطين.

وتجمع مواقف اليمنيين حيال ظهور اليماني او كما اسماه البعض ب”اليهودي” مع نتنياهو في المؤتمر بأنه لا يمثل اليمن وانما يمثل السعودية والامارات اللتان يعمل لديها المدعو اليماني