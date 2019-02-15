نفى الاخ ابوبكر عبدالله العطاس السكرتير الخاص لدوله الرئيس حيدر ابوبكر العطاس مستشار رئيس الجمهوريه صحت هذا الخبر الذي تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الاعلاميه. محذراً من نشر تلك الأخبار الكاذبه التي لا تمت الى اي صله لسكرتارية دوله الرئيس حيدر العطاس مستشار رئيس الجمهوريه وان ما نشر عن مطالبه فخامه الرئيس من دوله العطاس مستشار رئيس الجمهوريه حول انشاء مكون جديد ماهو الا كذب وافترا في هذا التوقيت الحساس والهام الذي يمر به وضع شعبنا ويجب على الإعلامين تحري المصداقيه واخذ الأخبار من مصادرها الصحيحة قبل نشرها وعدم الانجرار ورا مثل هذه الأخبار الكاذبه وحذر السكرتير هذه المطابخ سيئة الصيت التي اعتادت التقول كذبا وبهتانا على الاخرين حذرها من مغبة الاستمرار في مثل هذه الاكاذيب . صادر عن ابوبكر عبدالله العطاس سكرتير دوله الرئيس حيدر العطاس مستشار رئيس الجمهوريه.



كانت هذه تفاصيل خبر توضيح صحفي لسكرتير دوله الرئيس حيدر العطاس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.