نشوب مواجهات عنيفة بين قبائل حجة ومليشيا الحوثي عقب اعتدائهم

نشبت مواجهات عنيفة مساء الخميس وفجر الجمعة، إثر هجوم شنته مليشيات الحوثي الانقلابية على منطقة "قرايات" شرق مديرية كشر بمحافظة حجة شمال غرب البلاد.

وأفادت مصادر قبلية أن القبائل صدت هجوماً عنيفاَ شنته المليشيات على جبل "الجرة" و "الزعلة" التابعتين لمديرية كشر، موضحةً، أن الهجوم ابتدأ منتصف ليل الخميس واستمرت المواجهات حتى صباح اليوم الجمعة.

وأشارت المصادر إلى أن المعارك خلفت قتلى وجرحى في صفوف المليشيات، كما تم أسر حوثي جرح خلال المعارك لكنه مات نتيجة لعدم توفر الإمكانات لإسعافه.

ولفتت المصادر إلى إن نطاق المواجهة اتسع شمالاً إلى سوق عاهم التابع لمديرية مستبأ حيث تتجمع تعزيزات للحوثيين هناك.

ومن جانب آخر، تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام"، خلال الأسبوع الأول من فبراير(شباط) الجاري، من انتزاع 13 لغماً مضاداً للأفراد و257 لغماً مضاداً للآليات و8 عبوات ناسفة و300 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمال ماتم نزعه 578 لغمًا.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، وصل اليوم الثلاثاء إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع إلى 41.591 لغماً زرعتها ميليشيا الحوثي في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن.

وحاولت ميليشيا الحوثي إخفاء ألغامها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.