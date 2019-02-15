شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالملك الحوثي يصدر قبل قليل توجية صادم بشأن حجور .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مقربة من مليشيات الحوثي" إن زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي وجه بمحاصرة مناطق حجور اقتصادياً ومنع وصول أي مواد غذائية أو أدوية إلى قرى المنطقة.

وأكدت مصادر محلية بمحافظة حجة - شمال غرب اليمن - إن مليشيات الحوثي الانقلابية بدأت سياسة الحصار للمواد الغذائية الأساسية عن مناطق حجور - شمال المحافظة منذ مساء أمس الأول.

وأضافت المصادر " إن المليشيات الحوثية منعت مرور أدوية ومنعت شاحنات محملة بالمواد الغذائية صوب مديرية كشر بمحافظة حجة.

وأوضحت المصادر " إن المليشيات احتجزت أدوية تابعة لمستشفى قبان بني شوس كشر في ذراع النيد بأفلح الشام.

ولفتت المصادر المحلية " إلى أن الأدوية كانت على متن سيارة (صالون) للمواطن "عبد الله مجاهد أبو هادي"، وقد اعتقلت المليشيات "أبو هادي" ونقلته مع سيارته إلى مكان مجهول.

كما منعت المليشيات الحوثية مرور شاحنات محملة بالمواد الغذائية والدقيق والأدوية تابعة لتجار محليين من الوصول إلى قرى حجور وأسواقها حيث احتجزت الليلة الفائتة شاحنة "قلاب" محملة بالدقيق ويقوده السائق بدر الشرفي.

كما احتجزت مليشيات الحوثي -بحسب المصدر- شاحنة "قلاب" أخرى في منطقة الهيجة بمديرية مستبأ كانت في طريقها إلى كشر. مشيرة إلى مصادرة المواد الغذائية واحتجاز الشاحنتين واقتياد السائقين إلى جهة مجهولة.

وأفاد سكان محليون باستشهاد جريحين من أبناء قبائل حجور فيما تتدهور الحالة الصحية لعدد كبير من الجرحى بسبب غياب الوضع الصحي وعدم وجود مستشفى ميداني لأبطال قبائل حجور التي تحاصرها المليشيات من جميع الجهات.

وناشد ناشطون المنظمات الحقوقية والإنسانية ومنظمات الأمم المتحدة سرعة التدخل لإنقاذ الجرحى والحالات الحرجة، والحالات الإنسانية والمواطنين الذين تفرض عليهم المليشيات الحوثية حصارا خانقا وحربا شعواء دون مبرر.

في صنعاء، تواصل مليشيات الحوثي مداهمة منازل أبناء حجور القاطنين في العاصمة واختطاف سكانها للضغط على المقاتلين في كشر للاستسلام.

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